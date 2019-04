A natureza deu lugar à música e a festa aconteceu no Tremor

Por vezes, no festival Tremor, maravilhados pela luxuriante natureza, ou saboreando o ambiente humano caloroso, podemos esquecer-nos que o ponto vital que une tudo, e atribui sentido às mais diversas experiências é a música ao vivo. De alguma forma é como se os três primeiros dias do evento nos transportassem para a descoberta da ilha de São Miguel, para a escala humana do evento e para o diálogo entre as artes e os lugares, e os dois últimos nos recentrassem com o motivo de estarmos ali: a música.

