Morreu Francisco Amaral, autor do programa de rádio Íntima Fracção

O realizador do programa de rádio Íntima Fracção, Francisco Amaral, de 68 anos, morreu no sábado de doença súbita, em Coimbra, disseram este domingo amigos do profissional à agência Lusa. Francisco Amaral, autor de vários programas de rádio, entre os quais Íntima Fracção, emitido pela primeira vez na Antena 1 em 1984, morreu na sua habitação.

O programa ia para o ar há 35 anos e era emitido actualmente na Radar FM, após ter sido sucessivamente difundido pela Antena 1, TSF, Rádio Universidade de Coimbra (RUC), Rádio Clube Português e Expresso Online.

Produtor e realizador de audiovisuais, Francisco Amaral era também professor e coordenador da licenciatura em Multimédia do Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, além de director do programa de televisão “ESEC TV” (RTP 2), produzido por profissionais, alunos e estagiários da licenciatura em Comunicação Social da Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC), com a colaboração de estudantes de outras licenciaturas deste estabelecimento do Instituto Politécnico da cidade do Mondego.

Entre outras funções na área audiovisual, foi director de programas da extinta Rádio Regional do Centro (RJC), associada da TSF, e apresentador na TV Saúde, em Coimbra, onde nasceu e residia.

Com formação inicial nas áreas das artes visuais, arquitectura e história de arte e estágios em cinema de animação com o professor belga Gaston Roch, no Instituto Superior de Artes Visuais de Bruxelas, Francisco Amaral estudou igualmente em França, como bolseiro da Federação Portuguesa de Cinema e Audiovisuais.

Colaborou também com a SIC e foi professor na Escola Secundária José Falcão, em Coimbra.