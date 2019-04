Morreu a actriz Bibi Andersson, uma das musas de Bergman

Começou a sua carreira na publicidade quando era ainda adolescente e quando Ingmar Bergman dirigia anúncios para a televisão. Acabaram por trabalhar quase 40 anos juntos. Era ela a Alma de Persona, seguramente um dos mais importantes dos seus papéis. Bibi Andersson, que agora morreu aos 83 anos, integrou o elenco de 90 filmes, mais de 20 deles com o cineasta sueco sentado na cadeira do realizador.

Musa de Bergman e um dos rostos do cinema europeu, Andersson não deixou de trabalhar também com realizadores de Hollywood, como John Huston e Robert Altman, e nunca virou as costas ao teatro. Muito pelo contrário. Também pela sua carreira em palco, notável, sobretudo, na interpretação do reportório do dramaturgo Henrik Ibsen, recebeu inúmero prémios.

A notícia da sua morte está a ser avançada pelo jornal sueco Göteborgs-Posten, pelo diário norte-americano The Washington Post e pela agência de notícias EFE. A causa da morte não foi ainda revelada, mas os jornais suecos recordam que Andersson terá sofrido um AVC em 2009 que a obrigou a afastar-se da vida pública e que, desde então, morava numa residência assistida em Estocolmo.