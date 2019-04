Madonna revela nome do seu novo álbum

Madonna usou o Instagram para confirmar o nome do álbum que anda a preparar desde que se mudou para Lisboa, há quase dois anos. O 14.º disco de originais da estrela norte-americana vai chamar-se Madame X.

A cantora tem partilhado através das redes sociais várias imagens acerca do álbum em que está a trabalhar. No início do mês de Abril, por exemplo, Madonna publicou nove fotografias na sua conta do Instagram que, juntas, formam a letra X.

Através de um conjunto de imagens publicadas no dia 10 de Abril, Madonna propôs-se explicar que é Madame X: “é uma agente secreta a viajar pelo mundo, a mudar de identidades, a lutar pela liberdade, a trazer luz para lugares sombrios. Madame X é uma dançarina. Uma professora. Uma chefe de Estado. Uma governanta. Uma cavaleira. Uma prisioneira. Uma estudante. Uma mãe. Uma criança. Uma professora. Uma freira. Uma cantora. Uma santa. Uma prostituta. E uma espia na casa do amor. Eu sou a Madame X”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No entanto, só este domingo é que a cantora confirmou oficialmente o nome do seu novo disco. Numa das primeiras imagens que aparecem no teaser partilhado no Instagram, Madonna aparece sentada a uma mesa de madeira e, atrás de si, pode ver-se uma parede coberta de azulejos tipicamente portugueses.

A cantora já tinha dito que o seu próximo trabalho terá inspiração nas suas vivências em Portugal e que irá incluir colaborações com artistas portugueses​. Em Fevereiro, partilhou um vídeo com a fadista portuguesa Fábia Rebordão a interpretar o clássico Vou dar de beber à dor, conhecido popularmente como Casa da Mariquinhas.

Já sabemos o nome, mas ficou por saber qual a data de lançamento do novo álbum da cantora.