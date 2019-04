Quem já ganhou A Guerra dos Tronos? A televisão, a fantasia — e a Irlanda do Norte

A Guerra dos Tronos, que na madrugada desta segunda-feira começa a sua volta final na maratona de uma década na cultura popular, valerá mais de mil milhões de dólares segundo os analistas do mercado. É um valor que mostra que este é um franchise e não uma mera série de televisão: é um motor da indústria do audiovisual na Europa e do turismo, uma catapulta de carreiras e de uma forma de fazer televisão. Só faltam seis episódios para o fim, mas já há claros vencedores d’A Guerra dos Tronos. São actores, produtores, músicos, mas também países inteiros.

