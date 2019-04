Unbabel: quando humanos e IA funcionam em equipa

Das decisões de alto nível ao impacto no nosso quotidiano, neste programa falamos sobre a Europa que Conta, no âmbito da série especial do PÚBLICO que procura saber como as decisões tomadas em Estrasburgo e Bruxelas têm impacto na vida diária dos cidadãos europeus.

A Europa está atrasada no desenvolvimento de Inteligência Artificial? Como é que são recolhidos os dados que alimentam estas tecnologias? No programa A Europa que conta desta semana, visitamos a Unbabel, uma startup portuguesa que nasceu em 2013 e é um exemplo da simbiose entre humano e algoritmo. O serviço da Unbabel permite que tradutores amadores possam utilizar os seus conhecimentos em línguas para ganhar algum dinheiro extra ao rever conteúdos de tradução automática.

A jornalista Karla Pequenino conversou com Vasco Pedro, um dos cinco fundadores da Unbabel, e André Martins, professor no Instituto Superior Técnico e chefe de investigação da empresa​.

Na página especial A Europa que conta, explore a infografia sobre o panorama da Inteligência Artificial à volta do mundo.

Na rubrica Eurodeputado da semana, fomos ainda perguntar ao eurodeputado João Ferreira, eleito pelo Partido Comunista Português, o que fez na última semana.

Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.