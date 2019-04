Legítima ou perigosa? Atitude de Marcelo divide opiniões

A iniciativa do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, de escrever um anteprojecto de lei sobre as nomeações familiares para a Presidência da República, não reúne consenso. Há quem considere que o Presidente está a extravasar as funções, quem não veja qualquer problema, e até quem considere que a atitude prima pela transparência.

