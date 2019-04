Cabo Verde vai falar com Obiang sobre líder da oposição preso

O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, vai falar com o ditador Teodoro Obiang Nguema, há 40 anos Presidente da Guiné Equatorial, sobre a prisão arbitrária do líder da oposição Andrés Esono Ondo, detido há três dias no Chad sem acusação.

Obiang Nguema vai visitar a cidade da Praia esta segunda-feira a convite de Cabo Verde, que tem a presidência rotativa da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP). A Guiné Equatorial entrou na CPLP em 2014, comprometendo-se a eliminar a pena de morte, o que ainda não aconteceu.

Questionado sobre se vai falar sobre Andrés Esono Ondo com Teodoro Obiang, o primeiro-ministro de Cabo Verde disse que sim e acrescentou: “Pertencer à CPLP é partilhar valores que são fundamentais e importantes, não só para Cabo Verde, mas que consideramos serem a aspiração da comunidade: a partilha dos valores da democracia e da liberdade, um Estado de Direito democrático e a cidadania livre. Não há nenhum problema em falar dessas questões. Vão ser faladas, já foram faladas e vão continuar a ser faladas, para que os países que pertencem à CPLP se conformem a esses valores e princípios”, disse Ulisses Correia e Silva na conferência de imprensa que fechou a 5.ª Cimeira Luso-Cabo-verdiana, que terminou este sábado, em Lisboa.

Andrés Esono Ondo, antigo professor universitário de Sociologia e actual secretário-geral da Convergência para a Democracia Social, foi preso esta quinta-feira à chegada ao aeroporto de Djamena, capital do Chad, sem acusação formal. Bonaventure Mbaya, antigo ministro do Congo-Brazzaville e hoje presidente do partido da oposição, Convergência dos Cidadãos, estava com Esono Ondo no momento da detenção e disse ao PÚBLICO que a polícia “se dirigiu a Andrés Esono sem apresentar qualquer razão ou acusação”. “Tememos que seja um sequestro ou prisão arbitrária”, disse Mbaya, cujo telefone também foi apreendido até este sábado. “Andrés Esono entrou no Chad legalmente, com um visto emitido pela embaixada do Chad em Malabo. Não compreendemos a razão da detenção.”

A professora Ana Lúcia Sá, professora no ISCTE, especialista em regimes autoritários africanos e atenta observadora da Guiné Equatorial, disse ao PÚBLICO que após o golpe militar que depôs Omar al-Bashir, Presidente do Sudão durante 30 anos, esperava algum tipo de repressão. “É uma constante na Guiné Equatorial: quando algum líder é deposto, por eleições ou por golpe, aumenta a repressão. E há alturas de bloqueio da internet, o que não aconteceu desta vez.”

Em Março, Andrés Esono Ondo denunciou publicamente a prisão de Joaquín Eló Ayeto, um informático de 39 anos militante do seu partido e activista dos direitos humanos, que foi preso e torturado numa prisão de Malabo e sobre quem não há notícias há mais de um mê. Além disso, Esono Ondo acusou um braço direito do Presidente Teodoro Obiang de ter sido o homem quem torturou o seu colega de partido. “Joaquín está incomunicável desde 1 de Março, quando foi transferido para a prisão ‘Black Beach’. Sabemos que foi Braulio Bacale Ondo quem o torturou”, disse na altura Andrés Esono ao PÚBLICO. Bacale Ondo é o director-geral adjunto da segurança presidencial do Presidente Obiang Nguema.