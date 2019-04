Assange

Assange é um cidadão equatoriano (...), estava em território equatoriano (...) sujeito às autoridades equatorianas. Para ser julgado deveria ter tido um salvo conduto para um avião que o levasse ao Equador e a um tribunal do país que lhe conferiu a nacionalidade, segundo as praxes diplomáticas. A entrega dum cidadão nacional, em território nacional, a uma potência estrangeira é inusitada. O Governo de Quito cedeu a pressões.

Maria Ribeiro, Lisboa

Assange e Pinto

Fiquei perplexo quando ouvi políticos, advogados e jornalistas dizerem que a prisão deste ladrões de documentos de empresas ou de privados e a sua venda ou disponibilização poderão pôr em causa a liberdade de expressão ou de imprensa. Mas isto tem algo a ver com pesquisa criteriosa e fundamentada do trabalho dos jornalistas das trafulhices ou crimes perpetrados por nações, militares, empresas ou indivíduos e a denúncia pública desses crimes ou ilícitos? Qualquer dia vamos ouvir a deputada Ana Gomes aplaudir um especialista de abertura de fechaduras ir a casa dum cidadão e mostrar ao público as carteiras, relógios ou camisolas da Gucci, Rolex ou Pierre Cardin, comprados na feira de Carcavelos e que não pagaram o IVA ao Estado.

Duarte Dias da Silva, Lisboa

Discriminação

Uma lei que proibisse o acesso a um cargo público em função do parentesco, seria inconstitucional (art.º 13.º da C.R.) que assegura que todos somos iguais perante a lei. Se eu tiver um parente na política não posso ser prejudicado. O “politicamente correcto” é tendencialmente totalitário e inquisitorial. Deixem-nos errar. Quem nomeia deve ponderar e ser responsável pela ponderação.

Artur Carvalho, Lisboa

Falhas de segurança no internamento de crianças e adultos​

Sobre a notícia do PÚBLICO de 10 de Abril de 2019, “Hospitais falham regras de segurança no internamento de crianças e adultos”, gostava de acrescentar que no Hospital de São Bernardo, em Setúbal, tampouco há sistema de pulseiras eletrónicas na maternidade. E mesmo os controlos que existem nem sempre são efectuados. Pari o meu filho neste hospital a 6 de Março de 2019 e, quando recebemos a alta dois dias depois, fui informada de que não seriam efectuados os controlos de saída naquele dia porque as enfermeiras estavam em greve. Uma irresponsabilidade criminosa. Outra amiga minha que teve a filha lá uns dias depois, já fora da greve, também não passou por nenhum controlo de segurança ao sair de lá com a bebé. Sinceramente, era mais seguro mandar as mulheres parirem em casa. Contudo, concordo com um leitor que comenta na versão online da notícia que não deveriam ser dados pormenores sobre o problema que possam ajudar potenciais raptores a roubar bebés. Deveriam ser apontados os problemas, mas sem identificar exactamente em quais hospitais ocorreram quais falhas. Em todo caso, o problema é grave, parece que é generalizado em todo o país e merecia novas reportagens do PÚBLICO, tomados os devidos cuidados.

Luciana Dias, Setúbal