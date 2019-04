A cozinha de João Rodrigues abre-se a Lisboa e democratiza-se

O 10.º aniversário do Feitoria, o restaurante do hotel lisboeta Altis Belém, com uma estrela Michelin, era o pretexto inicial para esta conversa com o chef João Rodrigues. Mas, descobrimos entretanto, há grandes novidades no grupo: a abertura, em Maio, de um gastrobar, o Rossio, no topo do Altis Avenida, com vista para os Restauradores (dia 2), e também de um espaço no Mercado da Ribeira, em Lisboa (final do mês).

