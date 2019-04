Young Boys só joga no domingo, mas já se sagrou campeão

O Young Boys revalidou o título de campeão suíço de futebol, a oito jogos do final, beneficiando do empate do Basileia, segundo classificado, na 29.ª jornada.

Com o 0-0 no Basileia-Grasshoppers, o Young Boys, que visita o Zurique no domingo, passou a ter 22 pontos de avanço sobre o seu mais directo adversário, que já só tem sete encontros por disputar.

Depois de 32 anos de espera, o clube de Berna sagrou-se campeão na época passada e consegue agora o 13.º título do seu palmarés, que lhe permite marcar presença nos “play-offs” de acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada.

Ao conquistar o título na 29.ª jornada, o Young Boys tornou-se também no campeão mais prematuro na Suíça desde que foi adoptado o formado de 10 equipas, em 2003.