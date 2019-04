Vitória em Portimão deixa FC Porto no comando provisório da Liga

O FC Porto passou com distinção o exigente teste em Portimão, na 29.ª jornada da Liga portuguesa, e isolou-se provisoriamente no comando da prova. Embora tenha dado uma boa resposta, o Portimonense não evitou a 15.ª derrota no campeonato (0-3).

Na primeira ocasião de golo, os “dragões” inauguraram o marcador no Algarve. Aos 15’, Marega saiu disparado para atacar a profundidade, após passe de Corona, e cruzou atrasado para a chegada de Brahimi. Na passada, o argelino colocou a bola fora do alcance do guarda-redes.

O Portimonense, que procurou sempre a bola para construir em apoio, ainda assustou o FC Porto na reacção, nomeadamente num desvio de Soares à trave da baliza de Casillas após canto dos algarvios e num remate de fora da área de Aylton Boa Morte. Mas não conseguiu mais do que criar algum frisson.

No segundo tempo, e apesar da insistência algarvia, foi o FC Porto a voltar a marcar. Alex Telles descobriu Marega no espaço entre Tormena e Lucas Possignolo, o maliano fez a diagonal e picou a bola por cima do guarda-redes, que tentava fazer a mancha. Foi o oitavo golo de Marega na prova.

O Portimonense ainda arriscou um pouco, trocando Bruno Tabata por Ruster, e o reforço de Inverno protagonizou um momento de perigo aos 81’, quando rematou de forma espontânea de fora da área, com a bola a passar perto do poste direito da baliza de Casillas. Mas seriam os “dragões” novamente a facturarem, na sequência de um canto já no tempo de compensação: Militão cabeceou para defesa incompleta de Ricardo e Herrera aproveitou.

Contas feitas, o FC Porto passa a somar 72 pontos, mais três do que o Benfica, que no domingo recebe o V. Setúbal.