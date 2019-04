Tiger Woods na luta pelo seu quinto Casaco Verde

Tiger Woods está a ser a sensação no 83.º The Masters que decorre no Augusta National Golf Club, em Augusta, no estado da Georgia. O californiano de 43 anos, que no primeiro dia tinha entregado um cartão de 70 pancadas, 2 abaixo do Par 72, concluiu sexta-feira a segunda volta com 68 pancadas subindo cinco posições para o quarteto dos sextos classificados, com um total de 138 (-6).

Woods, vencedor em quatro ocasiões, a última em 2005, está empatado com os compatriotas Dustin Johnson (68-70) e Xander Schauffele (73-65) – autor do melhor score desta edição até ao momento – e o sul-africano Justin Harding (69-69), a uma pancada do quinteto de líderes composto pelo italiano Francesco Molinari (70-67), o sul-africano Louis Oosthuizen (71-66), o norte-americano Brooks Koepka (66-71) e os australianos Jason Day (70-67) e Adam Scott (69-68), este o vencedor em 2013.

No buraco 14, até seu deu um incidente, quando um segurança, perante a loucura do público em torno de Tiger Woods, correu para ele, escorregou e quase lhe pregava uma rasteira que até o poderia lesionar.

Koepka e Bryson DeChambeau eram os líderes aos 18 buracos com 66, DeChambeau fez ontem 75 caindo para os 16.ºs com 141 (-3).

“Sinto que reentrei no torneio. Fui muito paciente, senti-me bem a fazer o que estava a fazer. São agora três majors consecutivos em que tenho estado na luta [pela vitória] e isso é bom”, disse, referindo-se o The Open Championship de Julho passado e ao PGA Championship de Agosto, provas em que terminou em 6.º empatado e em 2.º isolado, respectivamente.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O detentor do título, o norte-americano Patrick Reed, está nos 29.ºs, com 143 (73-70).

O cut, para os 50 primeiros e empatados entre os 87 participantes iniciais, fixou-se em 146 (+2) deixando em prova para o fim-de-semana 65 jogadores.

Veja mais em www.golftattoo.com