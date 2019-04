A tarde de Lucas Moura e o deslize do Wolverhampton

À imagem das restantes equipas emparedadas entre as primeira e segunda mãos do quartos-de-final da Liga dos Campeões, o Tottenham apresentou um “onze” com várias alterações para abordar o campeonato. A diferença em relação a Juventus e Barcelona, por exemplo, é que os londrinos se deram bem: golearam o Huddersfield (4-0) numa grande tarde de Lucas Moura.

Face ao encontro com o Manchester City, foram nada menos do que sete as mudanças introduzidas por Mauricio Pochettino para defrontar o lanterna-vermelha da Premier League. E uma delas foi particularmente bem sucedida. O brasileiro Lucas Moura não inaugurou o marcador (o primeiro golo foi de Wanyama), mas apontou os três golos seguintes - o hat-trick dividiu-se pelos minutos 27’, 87’ e 90’.

Este resultado coloca o Tottenham no terceiro lugar, com 67 pontos, e afunda ainda mais o Huddersfield, que já está despromovido e se limita a tentar fechar a época no primeiro escalão da melhor forma possível.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

E se a jornada sorriu aos “spurs”, o mesmo se pode dizer do Bournemouth (goleou por 0-5 em casa do Brighton) e do Southampton (bateu o surpreendente Wolverhampton, por 3-1). A equipa mais portuguesa da Premier League começou a perder logo aos 2’, com um golo de Redmond, ma empatou pelo central Boly, aos 28’.

O empate durou apenas dois minutos, porque Redmond bisou e levou os anfitriões em vantagem para o intervalo. No segundo tempo, apesar da tentativa de resposta dos “wolves”, treinados por Nuno Espírito Santo, foi o Southampton que confirmou o triunfo, por intermédio de Shane Long, lançado em campo aos 61’, dez minutos antes de facturar.

O 12.º desaire do Wolverhampton na competição não retira a equipa do oitavo lugar, com os mesmos pontos e menos um jogo que o sétimo, o Leicester City.