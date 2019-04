SPAL adia título da Juventus com reviravolta

Estava tudo conjugado para a Juventus confirmar, já neste sábado, o oitavo título consecutivo em Itália, mas a SPAL não esteve pelos ajustes e, com um triunfo surpreendente (2-1) na 32.ª jornada da Serie A, obrigou os bianconeri, pelo menos, a adiarem a festa.

O empate bastava à campeã em título para assegurar o 35.º scudetto do seu historial. E a missão parecia bem encaminhada quando Moise Kean, o talento do momento em Turim, inaugurou o marcador em Ferrara, aos 30’. Mas as poupanças realizadas por Massimiliano Allegri, já a pensar na segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, na terça-feira, abriram as portas à reviravolta.

Para o “onze” titular foram lançados nomes como os de Paolo Gozzi, Leonardo Spinazzola ou Grigoris Kastanos (e mais tarde Caviglia e até Mavididi), ficando de fora jogadores decisivos, com Cristiano Ronaldo à cabeça. A equipa ressentiu-se, esteve uns furos abaixo daquilo que costuma render e acabou por se deixar surpreender por um adversário que está agora um pouco mais confortável na luta pela manutenção.

A SPAL, que no Estádio Paolo Mazza já tinha vencido a Roma e a Lazio, entrou para a segunda parte a pressionar mais alto e com maiores índices de agressividade. Aos 49’, na sequência de um canto, Bonifazi empatou, com um golpe de cabeça ao primeiro poste que ainda bateu no solo antes de entrar. E aos 74’ o veterano Sergio Floccari, de 37 anos, confirmou a cambalhota no marcador, tirando partido, já na área, da passividade da defesa da Juventus.

Allegri ainda procurou o golo do empate (e consequentemente do título), lançando o avançado Bernardeschi para o lugar do experiente central Andrea Barzagli, mas a equipa nunca conseguiu construir com critério e, também sem grandes referências na área para cruzamentos, raramente se acercou com perigo da baliza de Viviano.

Esta foi apenas a segunda derrota da Juventus na presente temporada - a outra aconteceu a 17 de Março, em Génova -, mas muito dificilmente impedirá a “Vecchia Signora" de festejar o título. Se o Nápoles não escorregar no domingo, diante do Chievo, a próxima oportunidade fica marcada para o próximo fim-de-semana, em Turim, na recepção à Fiorentina.