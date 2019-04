Neemias Queta declara-se para o draft da NBA de 2019

Neemias Queta declarou-se elegível para o próximo draft da Liga Norte-Americana de Basquetebol profissional (NBA), que se realiza a 20 de Junho. “Decidi seguir o meu sonho de jogar na NBA”, declarou o jovem português numa publicação feita em várias redes sociais. Se Queta for um dos 60 eleitos no draft de Junho próximo, será, de imediato, o primeiro basquetebolista português da história da NBA.

Bastou apenas um ano nos Utah State Aggies para Queta, um poste de 19 anos com 2,11m de altura, se fazer notar, sobretudo pelas suas capacidades defensiva. Queta teve médias de 11,9 pontos, 8,9 ressaltos e 2,4 desarmes de lançamento na época regular (34 jogos), contribuindo de forma decisiva (tal como outro português da equipa, o base Diogo Brito) para que os Aggies fossem campeões da conferência Mountain West do campeonato universitário (NCAA) e se apurassem para a fase de apuramento do campeão conhecida como “March Madness” – onde seriam eliminados na primeira ronda.

O antigo jogador do Barreirense e do Benfica foi eleito como o melhor “freshman” e o jogador defensivo do ano na conferência, para além de ter sido eleito para o segundo melhor “cinco” da Mountain West. O que fez na sua época de estreia na NCAA colocou-o no radar de muitos observadores como um dos melhores postes do basquetebol universitário, sendo que alguns o colocam como uma escolha de primeira ronda.

Ao declarar-se como elegível para a NBA, não é um dado adquirido que Neemias Queta já tenha a porta aberta para poder entrar, mas é, pelo menos, um indicador de que estará na lista de uma ou várias das 30 equipas da liga. Como o próprio Queta escreveu, agora irá escolher um agente para o ajudar no percurso até ao draft, que incluirá, por certo, treinos de observação com várias equipas.

Se acabar por não ser escolhido no draft, Queta deseja manter a sua elegibilidade universitária e cumprir mais uma temporada em Utah State – se há quem o dê como escolha de primeira ou segunda ronda em 2019, as projecções de Queta para 2020 são ainda melhores.