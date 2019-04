Miguel Oliveira vai partir do 18.º lugar em Austin

Miguel Oliveira (KTM) vai partir do 18.º lugar para a corrida de MotoGP do Grande Prémio das Américas, terceira prova do Mundial de motociclismo de velocidade, depois de neste sábado ter ficado a 652 milésimos da segunda fase da qualificação.

O piloto português da KTM, que chegou a liderar a tabela de tempos durante a primeira parte da qualificação, fez a sua melhor volta ao Circuito das Américas, em Austin, Texas, em 2m06,543s, mais 652 milésimos do que o italiano Danilo Petrucci (Ducati), o segundo dos dois pilotos apurados para a derradeira fase da sessão. O espanhol Jorge Lorenzo (Honda) foi o outro apurado para a derradeira fase da qualificação, que reúne os 12 mais rápidos.

Este foi o pior resultado de Miguel Oliveira na temporada de estreia no MotoGP, depois de ter partido do 17.º lugar na prova de abertura, no Qatar, e do 14.º posto na Argentina. Ainda assim, o português, que compete pela equipa francesa Tech3, foi o melhor representante da KTM nesta fase, batendo o francês Johann Zarco, da KTM oficial, por 281 milésimos de segundo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A pole position acabaria por ser alcançada pelo espanhol Marc Márquez (Honda), líder do Mundial, com a marca de 2m03,787s. O italiano Valentino Rossi (Yamaha) ficou a 0,273s do rival, enquanto o britânico Cal Crutchlow foi o terceiro mais rápido do dia, a 0,360s do actual campeão do mundo.

A grande desilusão do dia acabou por ser protagonizada por Andrea Dovizioso (Ducati), que se queixou de uma má escolha de pneus. O italiano, actual segundo classificado do Mundial de pilotos, não conseguiu apurar-se para a Q2 e vai partir da 13.ª posição da grelha.

O Grande Prémio das Américas de MotoGP, terceira prova do Campeonato do Mundo, disputa-se no domingo, a partir das 20h (hora de Portugal continental).