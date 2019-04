FC Porto com Aboubakar em Portimão, Sporting sem Bas Dost nas Aves

Quatro dias depois de sair de Anfield Road com uma derrota frente ao Liverpool, mas ainda com esperanças de conseguir o apuramento para as meias-finais da Liga dos Campeões, o FC Porto joga em Portimão para o campeonato sem margem de manobra. Numa luta palmo a palmo com o Benfica pela conquista do título, os “dragões” viajaram até ao Algarve com uma comitiva extensa e, entre os 24 eleitos por Sérgio Conceição, há um “reforço”: Aboubakar está de regresso após uma ausência de seis meses e meio devido a lesão. A norte, o Desp. Aves vai colocar à prova o bom momento do Sporting, que jogará sem Bas Dost no reencontro com Augusto Inácio.

Com 24 jogadores convocados e apenas uma ausência de relevo – Felipe cumpre o segundo jogo de castigo -, o FC Porto joga em Portimão mais uma “final” no campeonato. A par do Benfica no topo da classificação e com reencontro marcado com o Liverpool na próxima quarta-feira, Conceição não deverá poupar jogadores no Algarve, e já pode contar com um trio que esteve indisponível em Anfield Road: Manafá, Pepe e Herrera. A novidade é, no entanto, Aboubakar. O camaronês está apto para competir, depois de sofrer uma lesão grave no final de Setembro frente ao Tondela, ainda não deverá ser utilizado pelo treinador portista.

A atravessar uma fase negativa – uma vitória nos últimos dez jogos -, o Portimonense precisa de pontos para garantir a manutenção e António Folha quer “resolver rapidamente o problema”. “Queremos fazer um jogo competente para ganhar pontos, sabendo que o FC Porto vem aqui na máxima força para tentar não tropeçar”, disse o treinador do Portimonense, que não pode contar com o ex-portista Paulinho.

Pouco depois de terminar a partida em Portimão, na Vila das Aves vai estar em jogo a luta pela manutenção (Desp. Aves) e pelo último lugar do pódio (Sporting). Com cinco vitórias consecutivas para o campeonato, os “leões” podem igualar nas Vila das Aves a melhor sequência de triunfos da época, mas Marcel Keizer, que já terá Raphinha disponível, confirmou nesta sexta-feira que não contará com os lesionados Bas Dost e Borja. Na antevisão da partida, Keizer disse que após “um período complicado, com muitos jogos”, os “jogadores sentem-se em melhor forma e frescos. E, por isso, dá para ver que a equipa joga bom futebol.”

Na luta pela fuga à despromoção, o Desp. Aves estará sem o influente Mama Baldé, impedido pelos regulamentos por estar emprestado pelo Sporting, mas Augusto Inácio, que renovou por três anos com os avenses, garantiu que no seu reencontro com os “leões”, o D. Aves vai “fazer das tripas coração” para “roubar pontos” ao Sporting.