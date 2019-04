FC Porto volta a dar lições de mergulho em profundidade

Para os devidos efeitos, a forma como o Portimonense tinha batido o pé aos restantes candidatos ao título, no Algarve, já serviria de alerta para o campeão nacional. Mas nesta fase da época, e com um ombro a ombro tão nivelado na luta pelo título, todas as paragens no itinerário exigem máxima cautela e o FC Porto não facilitou. Em Portimão, os “dragões” foram tremendamente competentes a defender e igualmente eficazes na finalização (0-3), saltando para a liderança provisória da Liga.

O Portimonense perdeu o jogo, é certo, mas perdeu-o seguindo o seu guião habitual. Perdeu-o com as ideias do seu treinador, a querer discutir cada palmo de terreno e a tentar construir em apoio, saindo a jogar desde o terço defensivo. Talvez diante de um adversário menos castigador o desfecho tivesse sido outro, mas um simples erro cometido frente a um rival do calibre do FC Porto é suficiente para deitar por terra as aspirações colectivas

Positivo/Negativo Positivo Marega Assistência para o primeiro golo, finalização de classe no segundo e aquela capacidade do costume de atacar como poucos a profundidade.

Positivo Pepe e Militão Esteve insuperável a dupla de centrais do FC Porto. O primeiro não só controlou o corredor central, como dobrou com eficácia Manafá. O segundo foi imperial em toda a linha.

Positivo Aylton Boa Morte Importante a fechar o corredor esquerdo e criativo com a bola nos pés. Fez uma assistência para isolar Lucas aos 16’ e aos 30’ rematou em arco, a rasar a barra da baliza. Negativo Lucas Possignolo A pequena distracção na definição da última linha no lance que originou o primeiro golo foi-lhe fatal.

Foi o que sucedeu aos 15’. Com um quarteto de defesas construído apenas com centrais (e novamente remendado após a lesão de Rúben Fernandes), os algarvios subiram o bloco mas definiram mal a última linha. Lucas Possignolo deixou Marega em jogo e o maliano, qual locomotiva, deu seguimento a um passe de ruptura de Corona arrancando em direcção à baliza, para depois assistir Brahimi para o 1-0.

O FC Porto fazia uso, uma vez mais, de uma arma que sabe utilizar como poucos: o ataque à profundidade. E que viria a repetir no segundo tempo, para acabar em definitivo com as dúvidas (mas já lá vamos).

O Portimonense não oscilou, apesar do golpe. A atacar em 4x3x3, com a nuance de apresentar Dener como o médio mais adiantado e Lucas Fernandes no duplo pivot ao lado de Pedro Sá, colocou o rival em sentido em três ocasiões. Na sequência de um canto, Soares cortou a bola e viu-a embater na trave da baliza de Casillas; após assistência de Aylton Boa Morte, Lucas Fernandes (que fez uma enorme primeira parte) não conseguiu tirar o guarda-redes do caminho quando surgia isolado; num remate de fora da área, e após um movimento interior, Aylton rematou em arco para causar algum frisson.

Foi o melhor momento dos anfitriões, que tentaram apertar o cerco (que entretanto afrouxara) ao FC Porto no arranque da segunda parte. Nessa altura, porém, Sérgio Conceição já tinha corrigido posicionamentos e impedido que a bola entrasse com tanta facilidade nos corredores, especialmente no direito (no qual Manafá se projectava ofensivamente de forma mais evidente).

Com Pepe e Éder Militão absolutamente itnratáveis, quer pelo ar quer pela relva, os “dragões” foram ganhando a maioria dos duelos e exibindo a paciência na construção de quem sabe esperar pelo momento certo para dar a estocada final. Vamos, então, ao lance do segundo golo. Largura no ataque posicional conferida pelo extremo, Alex Telles a surgir mais por dentro a descobrir o espaço entre o lateral (Tormena) e o central (Lucas) e Marega, pois claro, no ataque à profundidade. Para além de potência muscular, o maliano revelou subtileza na finalização (0-2).

Já com mudanças de parte a parte — o FC Porto a projectar a segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, o Portimonense a tentar reentrar na discussão do resultado —, os algarvios não conseguiram melhor do que um remate espontâneo do reforço de Inverno Ruster. Porque golos, esses, só na baliza de Ricardo. Em tempo de compensação, o guarda-redes ainda travou um primeiro cabeceamento de Militão, após um canto, mas já não foi a tempo de evitar a recarga de Herrera.

Pelo menos durante 24 horas, o campeão em título é líder isolado do campeonato. E pode começar a preparar essa missão espinhosa de trocar as voltas a um dos candidatos à conquista da Champions.