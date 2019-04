Shopping Guerra dos Tronos: o Inverno chegou... ao ecrã e às lojas

A oitava e última temporada da série mais vista (e pirateada) do mundo vai estrear na próxima segunda-feira, dia 15 de Abril. A Guerra dos Tronos é um fenómeno mundial e as marcas aproveitam o sucesso da série da HBO para vender produtos inspirados do blockbuster.

De acordo com o Wall Street Journal, citado pela Vox, as parcerias de marketing para a última temporada da série têm um valor estimado de 20 milhões de dólares. Inclui, por exemplo, bolachas da Oreo e um menu secreto da Guerra dos Tronos na cadeia de hambúrgueres Shake Shack.

As opções são variadas e vão das taças para colocar os cereais, aos jogos de tabuleiro para um momento de diversão entre amigos.

Ainda não sabemos quem vai sentar-se no Trono de Ferro, mas até lá há maratonas para ver na televisão e uma diversidade de produtos para ajudar a entrar no espírito.

Mostramos-lhe algumas peças, na fotogaleria em cima.