Instrutor de surf suspeito de matar colega vai ser julgado

O tribunal de Loures decidiu esta sexta-feira levar a julgamento um instrutor de surf acusado pelo homicídio de um colega em Julho do ano passado, numa praia do concelho da Lourinhã.

A vítima e o arguido, de 31 anos, eram ambos instrutores e conheciam-se há oito anos. Mas encontravam-se desavindos, tendo já existido agressões entre ambos, refere a acusação do Ministério Público. A 10 de Julho passado combinaram encontrar-se no parque de estacionamento da praia de Paimogo ao fim da tarde desse dia.

Chegados ao local, o arguido saiu do automóvel empunhando uma faca e dirigiu-se ao veículo da vítima, que se encontrava com um amigo. Trocaram palavras, agrediram-se mutuamente e, a dada altura, o arguido esfaqueou o outro no peito, descreve a acusação.

A vítima fugiu, mas, enquanto era perseguida pelo homicida acabou por cair. O agressor colocou-o no carro e levou-o à urgência de Peniche do Centro Hospitalar do Oeste. Mas já não havia muito a fazer: as manobras de reanimação não foram suficientes para evitar a morte.

A decisão instrutória deste caso foi comunicada esta tarde no Tribunal de Loures, no distrito de Lisboa, e determinou uma alteração da qualificação jurídica do crime, de homicídio simples para qualificado, explicou o advogado do arguido, Jorge Martins.”Posso compreender a decisão do tribunal, mas não fico satisfeito. Acredito que existiriam indícios suficientes para que fosse considerado um homicídio simples”, considerou.

Jorge Martins disse ainda que vai consultar e analisar o despacho de pronúncia antes de decidir se recorre da decisão. O instrutor de surf esteve em prisão preventiva até 20 de Novembro. Desde aí encontra-se em prisão domiciliária a aguardar julgamento.