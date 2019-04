Alegre desistiu de recurso contra militar. Supremo julgou na mesma

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) proferiu uma decisão a 13 de Março sobre um recurso do histórico socialista Manuel Alegre já depois de este ter desistido do mesmo em Agosto de 2018. O gabinete de comunicação do STJ confirmou, explicando que se tratou de “um lapso” e que a decisão, que negava provimento ao pedido do ex-político, já foi anulada.

Continuar a ler