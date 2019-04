InterRail gratuito chega a mais 40 mil jovens de 18 anos. Objectivo é vir a oferecê-lo a todos

Há 16 milhões de euros disponíveis este ano para garantir passes de InterRail gratuitos a 40 mil jovens europeus de 18 anos. As candidaturas arrancam a 2 de Maio e decorrem até dia 16 desse mês. Mas a intenção da Comissão Europeia é vir a universalizar esta medida e fazer com que o InterRail seja uma espécie de “direito adquirido” para qualquer cidadão no ano em que chega à idade adulta. Em 2019 podem concorrer os jovens nascidos entre 2 de Julho de 2000 e 1 de Julho de 2001.

