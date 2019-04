Governo fixa prazo de cinco anos para avaliar eventual nova PPP para Hospital de Braga

O Governo atirou para daqui a cinco anos a reavaliação da oportunidade de lançamento de uma nova parceria público-privada para a gestão clínica do Hospital de Braga. Num despacho publicado nesta sexta-feira, o Governo sustenta que, dado que a gestão clínica do hospital vai reverter para a esfera pública, a partir de 31 de Agosto, num processo que já está em curso, é desaconselhável “a manutenção em paralelo, e no imediato, da preparação de lançamento de novo procedimento concursal” para aquele hospital, “uma vez que é imperativo e indispensável previamente assegurar a estabilidade e a solidez da gestão pública” do estabelecimento.

No despacho, o Governo considera ainda que a reversão para a esfera pública deve servir para “se proceder à recolha de nova e mais actualizada informação sobre o modelo de gestão pública daquele estabelecimento hospitalar, que sirva de parâmetro numa reavaliação fundamentada da oportunidade de lançamento de uma nova PPP para a gestão clínica do Hospital de Braga”.

Na prática, a gestão clínica do hospital pode ficar nas mãos do Estado até 2024 – o prazo começa a contar a partir da data da constituição da pessoa colectiva pública que assumirá a gestão – e até lá se verá se há ou não lugar ao lançamento de uma nova PPP.

No início de 2018, o grupo José de Mello Saúde, que detém ainda a gestão clínica do Hospital de Braga, recorreu ao tribunal arbitral reclamando o pagamento de 33 milhões de euros ao Estado pelos custos com o tratamento dos doentes com VIH/sida não estavam cobertos no contrato inicial com o Estado. O tribunal deu razão ao grupo privado, tendo obrigado o Governo a pagar 17 milhões de euros ao grupo Mello.

O desentendimento quanto aos valores da parceria, deitou por terra a possibilidade de o Governo renovar a parceria com o Grupo Mello Saúde, com este grupo privado a alegar que os valores propostos pelo Estado não asseguravam a sustentabilidade financeira do hospital, muito por causa dos custos associados ao tratamento dos doentes não só com VIH/sida mas também com Hepatite C e esclerose múltipla que o Governo diz estarem já incluídos no contrato.

Inicialmente, o secretário de Estado Adjunto da Saúde, Francisco Ramos, tinha dito que o regresso à gestão pública seria só até que entrasse em vigor uma nova PPP. Aagora ficou a saber-se que o procedimento concursal que estava a a ser preparado foi suspenso. Manter-se-á válida a garantia de que, a 1 de Setembro, os cerca de 2800 trabalhadores do hospital verão os seus contratos a transitar de forma automática para a nova entidade pública que irá gerir aquela unidade de saúde.

A próxima PPP a terminar é a do Hospital de Vila Franca de Xira, também ele gerido pelo grupo Mello, a 31 de Maio de 2021. O Governo ficou de informar, até ao próximo mês Maio, se renova ou não o actual contrato.