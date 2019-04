Aeroporto de Lisboa reaberto após interrupção de uma hora

As aterragens e as descolagens no Aeroporto de Lisboa estiveram ao final da manhã desta sexta-feira suspensas durante um período de cerca de uma hora, depois de se ter registado o rebentamento de um pneu de um avião, disse à Lusa fonte da NAV – Navegação Aérea de Portugal. O aeroporto reabriu às 13h11.

Segundo a mesma fonte, que também informou o PÚBLICO, o encerramento da pista principal do aeroporto foi decretado depois de terem sido encontrados pedaços do pneu de um avião. A ANA - Aeroportos de Portugal confirmou que “foram detectados restos de pneu na pista” e que, “por motivos de segurança, se procedeu ao seu encerramento” para limpeza e inspecção da via.

Os terminais de passageiros não foram evacuados na sequência do incidente.

Fonte aeronáutica disse à Lusa que alguns voos terão divergido para outros aeroportos, a partir das 11h45, nomeadamente para o Porto e Faro. Pouco mais de uma hora depois, a aterragem e descolagem de aeronaves restabeleceu-se e a “pista reabriu às 13h11”, disse a ANA ao PÚBLICO.