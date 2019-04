Presidente da Câmara de Torres Vedras acusado de plágio na tese de doutoramento

O presidente da Câmara de Torres Vedras, Carlos Bernardes (PS), foi constituído arguido e será julgado por ter plagiado partes da sua tese de doutoramento. A decisão foi publicada esta sexta-feira no site da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa que, no entanto, não revela o nome do arguido.

Carlos Bernardes foi constituído arguido num processo de contrafacção por ter ficado “suficientemente indiciado que o arguido, em Setembro de 2015, com vista à obtenção do Grau Académico de Doutor, apresentou, numa Universidade em Lisboa, uma tese de Doutoramento, tendo realizado publicamente a defesa perante o respectivo Júri, onde ficou aprovado”, lê-se na nota do Ministério Público.

A justiça encontrou indícios de que a tese foi criada com base em “textos publicados ou divulgados em data anterior e de outros autores”, tendo o autarca introduzido apenas “ligeiras modificações” no que foi escrito por outros: alterações para o novo acordo ortográfico, introdução de sinónimos, “substituições de verbos, alteração da ordem das palavras e supressões de partes dos textos originais”. Tudo isto foi defendido perante o júri do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa como “como se fossem próprios [do arguido] e da sua exclusiva lavra”.

Desde 2017 que esta tese de doutoramento está a ser investigada pelo Ministério Público. O alerta foi lançado num artigo de opinião do jornal local Badaladas, a 20 de Janeiro desse ano. O artigo de opinião foi assinado pelo antigo vereador Jorge Ralha (também socialista).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na altura, em declarações ao PÚBLICO, Carlos Bernardes admitiu falhas na citação de alguns autores mas negou que se tratasse de plágio. “O trabalho académico desenvolvido por mim resultou num conjunto de investigações sobre a temática em estudo e foi corrigido ao longo da sua realização”, afirmou, em 2017.

Pouco depois de ter sido anunciada a abertura da investigação, a directora do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território (IGOT), Lucinda Fonseca, confirmou à agência Lusa que foram detectados “erros grosseiros na forma de citação de algumas fontes”. “Apesar de considerarmos que os trechos da dissertação identificados, que aparentemente reproduzem textos não citados ou indevidamente citados, não representam parte materialmente significativa na tese, nem fundamental, somos do parecer de que há indícios que podem justificar a abertura de inquérito”, esclareceu a directora do IGOT.

Carlos Bernardes é, desde 2015, doutor em Turismo, depois de defender a tese intitulada As linhas de Torres Vedras: um destino turístico estratégico para Portugal. Desde 2003 que assume funções na Câmara de Torres Vedras: primeiro como vereador, e depois como vice-presidente, entre 2005 e 2015. Desde Dezembro de 2015 que é presidente da Câmara de Torres Vedras.