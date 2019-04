PS e direita rejeitam desvinculação de Portugal do Tratado Orçamental pedida pelo PCP

O Parlamento rejeitou hoje um projecto de resolução do PCP a recomendar ao Governo o início do processo de desvinculação de Portugal do Tratado Orçamental europeu, apesar dos votos favoráveis de comunistas, bloquistas e ecologistas.

Os grupos parlamentares de PSD, PS, CDS-PP, o deputado único do PAN, André Silva, e o deputado não-inscrito Paulo Trigo Pereira votaram contra o texto dos comunistas.

O documento pela desvinculação do Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e Governação na União Económica e Monetária (Tratado Orçamental) defendia, no seu segundo ponto, que Portugal adoptasse “as diligências necessárias à promoção de um programa de apoio a países pelos prejuízos decorrentes do Pacto de Estabilidade e Crescimento e da concretização da União Económica e Monetária”.