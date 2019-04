Professores: PSD quer contar tempo total congelado mas remete calendário de recuperação para o Governo

O PSD defende a contabilização do tempo total da carreira congelada dos professores, mas não assume qualquer calendário e remete para negociações a serem conduzidas pelo Governo. Este é o teor da proposta de alteração à apreciação parlamentar do diploma do Governo em que os sociais-democratas mantêm a posição de que a Assembleia da República não tem competência para decidir esta matéria. Como as propostas do PCP e do BE apontam um calendário de recuperação idêntico ao definido nas regiões autónomas, as alterações deverão chumbar e os professores só ficarão com o tempo definido pelo Governo — dois anos, nove meses e 18 dias.

Em conferência de imprensa, a vice-presidente da bancada Margarida Mano referiu que o “remanescente” do tempo “será em processo negocial”, tendo em conta “o crescimento do país em termos de dívida”. O PSD sustenta que não cabe ao Parlamento decidir sobre a matéria por causa da separação de poderes e que até poderia levar a dúvidas sobre a constitucionalidade da solução. O PSD não pode calendarizar “sem beliscar o que são as competências do Governo”, sublinhou a deputada. Por outro lado, defendeu, qualquer proposta tem de respeitar os compromissos assumidos no Pacto de Estabilidade e a concertação social.

“Não é possível nem fixar prazos nem valores”, assumiu Margarida Mano, colocando assim o PSD contra a posição assumida por PCP e BE, que é a de recuperar o tempo integral congelado ao longo de sete anos, iniciando-se a 1 de Janeiro deste ano. A deputada argumenta que essas propostas, que são as soluções negociadas nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, “foram definidas por um governo”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na proposta social-democrata, a única garantia que o PSD quer dar aos professores é a de que o tempo já estipulado pelo Governo já é contabilizado em 2019, sem que os docentes tenham de esperar pelo momento da sua próxima progressão. Neste caso, os sociais-democratas dizem assegurar que não violam qualquer lei travão já que “as verbas [relativas a este tempo] já estão previstas no Orçamento de Estado para 2019”, segundo Margarida Mano.

Questionada sobre o motivo do pedido de apreciação parlamentar do PSD ao decreto-lei, tendo em conta que o Governo deu por encerrado o processo e a proposta vai no sentido de remeter para as negociações, Margarida Mano sustentou que era necessário deixar claro a contagem integral do tempo congelado, nove anos, quatro meses e dois dias. “Em todas as negociações o Governo partiu sem esse elemento base. O diploma que sai não fala em nove anos. Para o Governo nunca foram os nove anos”, argumentou a deputada.