Polémica com nomeações de familiares aproxima PSD do PS nas sondagens

A polémica sobre a nomeação de familiares no Governo e nos gabinetes que não tem saído das páginas dos jornais nas últimas semanas fez uma mossa aos socialistas. O PS desceu nas intenções de voto e o PSD subiu, o que fez aproximar os dois partidos nas intenções de voto não só para as eleições europeias como para as legislativas.

O barómetro da Aximage para o Negócios e Correio da Manhã mostra que o PS tem agora 34,6% das intenções de voto e o PSD conta com 27,3%. Estes números mostram uma tendência de descida continuada do PS nas intenções de voto dos portugueses, caindo agora 1,7 pontos.

Já o PSD acabou por subir desde o último mês, com um disparo de 3,4 pontos.

Os dois partidos estão com uma diferença de cinco pontos a um mês das eleições europeias e a seis meses das eleições legislativas. O mesmo estudo dá o CDS com uma descida dos 9,7% para 8,5%. O BE também sofre com uma queda dos 9,2% para os 8,5%. Já a CDU tem um ligeiro ganho passando dos 6,8% para os 7%.

Esta tendência tem vindo a ser notada pelos últimos estudos de opinião: os socialistas continuam na frente, mas com uma tendência de perda e estão neste momento com números abaixo de 2017. O mesmo estudo perguntou o que achavam os inquiridos sobre as nomeações no Governo e 62% criticam a escolha de familiares para gabinetes ministeriais.

A sondagem foi realizada por telefone a 602 inquiridos entre 30 de Março e 1 de Abril, quando o caso das nomeações dos familiares estava num pico.