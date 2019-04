O primeiro-ministro deve ganhar mais?

A discussão sobre a proposta do PS que prevê o aumento dos salários dos juízes dos tribunais superiores num máximo de cerca de 500 euros brutos por mês, o que significa que alguns magistrados passariam a ganhar mais do que o primeiro-ministro, vai além do Parlamento. Levanta-se a questão: deverá o salário do primeiro-ministro ser actualizado?

