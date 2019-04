PCP recusa aumento da idade da reforma para assegurar sobrevivência da Segurança Social

O PCP e o BE recusam qualquer aumento da idade da reforma como maneira de assegurar a sustentabilidade financeira da Segurança Social. No Parlamento, a deputada comunista Diana Ferreira defendeu esta sexta-feira que o caminho não é colocar o ónus nos trabalhadores, mas sim apostar na diversificação das fontes de financiamento da Segurança Social através, por exemplo, da valorização dos salários, do combate à precariedade, da promoção do emprego com direitos e do combate à fraude e evasão contributiva.

Um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos concluiu que o sistema previdencial da Segurança Social português está cada vez mais perto de cair num cenário de défices permanentes que poderá chegar já em 2028 e aponta que a solução mais eficaz é aumentar a idade da reforma em três anos.

A deputada comunista rejeita liminarmente esta solução e recorda que o PCP propôs até no Parlamento que a idade para acesso à reforma volte a ser fixada nos 65 anos. Diana Ferreira desvalorizou tais resultados, apontando que estes “surgem num momento em que a Segurança Social tem provavelmente o maior aumento de contribuições dos últimos 20 anos”. A comunista considerou que têm como objectivo canalizar as pensões e descontos dos trabalhadores para fundos de pensões privados” e “tentar fragilizar a Segurança Social pública”, abrindo caminho a “uma privatização”. “A Segurança Social pública, universal e solidária é a sólida garantia de protecção social a todos os portugueses e a garantia de pensões para todos os portugueses.”

Esperança de vida

Na mesma linha, o bloquista José Soeiro rejeitou que a dificuldade seja o aumento da esperança de vida. “A sustentabilidade da Segurança Social não se resolve com as pessoas a trabalhar eternamente”, afirmou, sustentando que o que “cria dificuldades é o desemprego, é a precariedade e os baixos salários”. José Soeiro considerou que o estudo tem “um problema na pergunta de partida” e criticou que a solução única apontada tivesse sido o aumento da idade da reforma.

O deputado admitiu que se pode discutir financiamento alternativo através do pagamento de um adicional sobre os lucros por parte de empresas que têm poucos trabalhadores por causa da robotização.

Com uma perspectiva menos crítica sobre o estudo, o deputado do CDS-PP Filipe Anacoreta Correia começou por felicitar os autores do trabalho por considerar relevante “a sociedade civil fazer estes alertas”. O deputado defende que a esquerda olha para o problema da sustentabilidade da Segurança Social “numa perspectiva anual” e que os Governos tendem “a adiar o problema por motivos eleitorais.”

Filipe Anacoreta Correia lembrou algumas propostas apresentadas pelo CDS para reforçar a sustentabilidade do sistema – como a capitalização em regime voluntário e complementar ao da carreira contributiva – e defendeu a necessidade de tomar medidas sob pena de se “ter de prolongar a vida laboral das pessoas”.