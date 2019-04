Novo secretário de Estado do Ambiente renuncia ao cargo de presidente da Câmara da Figueira da Foz

O novo secretário de Estado do Ambiente, João Ataíde das Neves, que sucede a Carlos Martins, tomou posse esta quinta-feira, mas só um dia depois de o ter feito renunciou ao mandato de presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz.

A notícia é avançada pelo Expresso que conta que João Ataíde das Neves optou, quando foi para o Governo, por suspender o mandato de autarca por seis meses. Questionado pelo jornal, o secretário de Estado acabou por mudar de posição e pedir efectivamente a renúncia ao cargo de presidente de câmara. A suspensão temporária permitia-lhe voltar à autarquia quando terminasse as funções de secretário de Estado. Com a renúncia, já não poderá a voltar a sentar-se na cadeira de presidente, a não ser que concorra novamente e seja eleito em autárquicas.

Em resposta ao Expresso, o gabinete do ministro do Ambiente, José Matos Fernandes, explicou ainda que João Ataíde das Neves “pedirá escusa da apreciação de matérias sob a sua competência e que envolvam o município da Figueira da Foz”.

O juiz e até agora presidente da Câmara da Figueira da Foz desde 2009, João Ataíde das Neves, tomou posse como secretário de Estado do Ambiente esta quinta-feira.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Natural da Figueira da Foz, onde nasceu em 1958, João Ataíde das Neves é licenciando em Direito pela Universidade de Coimbra, pós-graduado em Direito do Sector Empresarial do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e participou no Programa de Capacitação Avançada de Líderes, orientado pela Nova School of Business and Economics.

Carlos Martins pediu a demissão no final da semana passada depois ter sido noticiado que nomeou o primo Armindo Alves para adjunto do gabinete. Armindo Alves já se tinha demitido no dia anterior.

Com Lusa