Governo nomeia e exonera no mesmo dia marido de secretária de Estado

O marido da secretária de Estado da Cultura, João Ruivo, foi nomeado e exonerado da secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional esta sexta-feira. O despacho publicado em Diário da República indica que o também vereador do PS na Câmara Municipal de Cascais tinha sido nomeado a 28 de Março, dia em que o jornal online Observador noticiou a sua nomeação. Outro despacho, também publicado esta sexta-feira, revela que João Ruivo foi exonerado a 10 de Abril.

Embora não se trate de uma nomeação directa, tal como ocorreu com os primos Carlos Martins e Armindo Alves, o técnico especialista foi nomeado pela secretária de Estado Maria do Céu Albuquerque menos de seis meses depois de a mulher, secretária de Estado da Cultura Ângela Ferreira, ter tomado posse no Governo. A lei actual não impede estes casos de nomeação cruzada e legislação que está a ser preparada pelo PS também não impede, embora obrigue a sejam tornados públicos.

Esta é a terceira baixa no Governo no âmbito do chamado Familygate, depois da demissão do secretário de Estado do Ambiente Carlos Martins e do seu primo e adjunto Armindo Alves.

A polémica sobre a nomeação de familiares no Governo e nos gabinetes fez mossa aos socialistas. O PS desceu nas intenções de voto e o PSD subiu, o que fez aproximar os dois partidos nas intenções de voto para as legislativas. O barómetro da Aximage para o Correio da Manhã e para o Jornal de Negócios revela ainda que a maioria critica a escolha de familiares para os gabinetes, o que poderá estar relacionado com a queda nas sondagens, apesar de estas não questionarem directamente sobre a relação.