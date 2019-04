Há um Mar de Plástico no Sea Life Porto para sensibilizar contra a poluição

O Sea Life Porto inaugurou esta quinta-feira, 11 de Abril, em parceria com o Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR), a exposição Mar de Plástico, uma iniciativa que visa contribuir para “mudança de mentalidade e comportamento” de miúdos e graúdos. Em comunicado, a instituição explica que a exposição, que fica no aquário portuense até ao final de Maio, promete “impressionar” e “desafiar” os visitantes.

Numa altura em que o espaço recebe “milhares de famílias de vários pontos do país” por causa das férias da Páscoa, o Mar de Plástico propõe-se a desafiar miúdos e graúdos a passarem por um corredor de objectos de plástico como “se de um mar de plástico se tratasse” e convida-os a entrar num “supermercado” onde estão presentes “objectivos de uso diário recolhidos em várias limpezas de praia”. Além do corredor e do supermercado, a mostra conta também com uma zona lúdica onde os mais pequenos podem “pegar em lupas” e descobrir o que são os microplásticos.

O director de marketing do Sea Life Porto, Tiago Mogadouro, citado no comunicado, afirma que a iniciativa, “além de sensibilizar os mais novos”, que, “por norma”, já estão mais sensibilizadas para as questões ambientais, pretende também “conquistar os pais”. “Incentivar a reflexão crítica dos adultos sobre este problema gravíssimo que é o lixo marinho é também urgente e fundamental porque somos nós os modelos das nossas crianças”, aponta.

Ao longo dos últimos anos, o aquário portuense tem participado, em colaboração com o CIIMAR e outras instituições locais, em várias acções de sensibilização em “prol do planeta” que visam a mudança de mentalidades, sendo que recentemente passou a integrar a iniciativa Porto Protocol.