Do mundo, a partir de Lisboa: a Underdogs tem uma nova exposição colectiva

A galeria Underdogs, em Lisboa, reuniu obras novas dos 13 artistas estrangeiros que ali expuseram nos últimos anos, incluindo Shepard Fairey, Felipe Pantone e Pixel Palcho, na mostra From the World, Made in Lisboa, que inaugura esta sexta-feira, 12 de Abril.

From the World, Made in Lisboa inclui “entre duas a quatro peças” de cada artista, todos com passado ligado ao graffiti, “que não foram mostradas anteriormente” e são “emblemáticas das técnicas de cada um”, explicou Pauline Foessel, co-fundadora da Underdogs, em declarações à Lusa.

A galeria, situada no n.º 56 da Rua Fernando Palha, terá em exposição obras do artista francês de origem portuguesa André Saraiva, do australiano Anthony Lister, do alemão Clemens Behr, dos franceses Olivier Kosta-Théfaine e WK Interact (este último sediado em Nova Iorque desde o início dos anos 90), dos norte-americanos Cyrcle e Shepard Fairey, do lituano Ernest Zacharevic, do argentino Felipe Pantone (sediado em Espanha), dos espanhóis Okuda San Miguel e PichiAvo e do italiano Pixel Pancho.

A galeria Underdogs foi inaugurada em Julho de 2013 com uma exposição do colectivo Cyrcle que, nessa altura, deixou duas obras em ruas de Lisboa e criou uma edição limitada, vendida pela Underdogs. Também os outros 12 artistas que integram a mostra colectiva tiveram patentes na galeria exposições individuais, deixaram obras nas ruas da cidade e criaram edições limitadas.

Segundo Pauline Foessel, os artistas tiveram total liberdade para criar as peças que integram From the World, Made in Lisboa. “A vontade não era ter um conceito curatorial definido para a exposição, era ter peças mais emblemáticas das técnicas deles”, disse a responsável, acrescentando que, “havendo peças claramente muito diferentes, há uma ligação entre elas que faz sentido”.

Ao contrário do que é habitual, esta exposição não será acompanhada de trabalhos na rua. “Já fizemos peças que são reconhecidas e não era a ideia desta vez”, afirmou. Entre as várias peças que surgiram na cidade desde 2013 no âmbito do trabalho da Underdogs, ainda é possível ver-se, entre outros, dois murais de Shepard Fairey na zona da Graça, um dos quais em colaboração com Vhils, um da dupla PichiAvo na zona de Santa Apolónia, um de Felipe Pantone na zona do Lumiar e um outro de Anthony Lister na Avenida de Ceuta.

Depois da “retrospectiva dos artistas internacionais que já expuseram na Underdogs”, a galeria tem “vontade de fazer o mesmo com os artistas portugueses”. “É importante olhar para o passado e ver todas as coisas que já fizemos”, referiu Pauline Foessel.

From the World, Made in Lisboa, de entrada livre, pode ser visitada até 18 de Maio.