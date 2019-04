Joe Berardo e dívidas vencidas

O senhor Joe Berardo não é comendador? Portanto, poderá ter umas dívidas vencidas, mas acabará por liquidar a totalidade depois de uma profunda remodelação e reestruturação da mesma. Tudo o que fez foi com boas intenções de ajudar o país e o povo, mesmo as obras que fez na sua fracção sem concordância prévia da AG de condóminos. O comendador até emprestou os quadros para educar o povo. O que não se aprova antes, aprova-se depois. E quem autorizou os tais empréstimos? Já devolveram os prémios de gestão, por incompetência? Muito silêncio. Não posso falar do assunto, porque está em “segredo de justiça”. Falta uma selfie com o PR? O meu populismo é que é bom? Chega?

Joaquim Leite Pinheiro, Maia

Maçonaria, Opus Dei e família Eanes

O PÚBLICO de 9/4 traz um artigo, assinado por Ana Sá Lopes (ASL), que refere “guerras” nos maçons do GOL (Grande Oriente Lusitano) por este organizar um jantar para angariação de fundos para o Instituto de Apoio à Criança, criação da agora sua presidente honorária, Manuela Ramalho Eanes (MRE). As críticas, mormente por parte Luís Fagundes Duarte, também conhecido “intra muros” por “venerável Almeida Garret” (os nomes que esta gente arranja!), aduzem o facto de isto se parecer com as obras do tristemente célebre Movimento Nacional Feminino. Mas as razões serão outras, mais atinentes ao facto de MRE ser católica e, muito provavelmente, da Opus Dei e esta ser uma inimiga figadal da Maçonaria. Deixo de lado o facto estranho de todos sabermos que padres, bispos e cardeais terem sido ou serem maçons, pois isso são guerras entre essas sociedades secretas/discretas e.... elas que se “amanhem”. E atenho-me ao facto da ligação da família Eanes à Opus Dei, para dizer esse facto, tão omisso na opinião publicada, e que é mais que demonstrado (e ASL fá-lo, felizmente) pelo doutoramento serôdio de António Ramalho Eanes na Universidade de Navarra que pertence à Opus Dei, a qual não costuma abrir mão da formação das suas elites que depois se “infiltram” na sociedade sob anonimato que é muito mais estratégico que a prática de humildade... tal e qual a maçonaria.

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

Elevação na política

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já não suporto ler, ouvir ou ver os comentários sobre as nomeações políticas. Importante, sim, é debater, apreciar, propor, sugerir o que foi feito e o que se deve fazer para servir o país. Mas não, nisso nem se fala, apenas as nomeações para cargos de confiança política como se quem exerce o poder devesse nomear adversários políticos. Tudo serve para que alguns proclamem irracionalmente que “os políticos são todos iguais” e que o melhor é não ir votar apesar de haver alternativas para punir quem exerce mal o poder.

Fui testemunha há quase meio século de um caso exemplar quanto aos efeitos de adversários políticos em cargos ministeriais. A nomeação de gente de confiança para cargos políticos tem muita importância. E não confundir com emprego público que, aqui sim, a nomeação deve obedecer a critérios de rigorosa isenção.

Manuel Gaspar Martins, Porto