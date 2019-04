Líder espiritual tibetano Dalai Lama teve alta hospitalar

O líder espiritual tibetano Dalai Lama, internado num hospital em Nova Deli devido a uma dor no peito, saiu esta sexta-feira do estabelecimento, afirmando estar a sentir-se “praticamente normal”. O líder esteve internado com uma infecção no peito.

“Estou normal, praticamente normal”, disse o líder espiritual tibetano, à saída do hospital, de acordo com a agência de notícias Associated Press.

O seu porta-voz, Tenzin Taklha, disse à agência de notícias France-Presse que o Dalai Lama “deixou o hospital às 8h (3h30 em Lisboa)” e que “está muito bem”.

O Dalai Lama, de 83 anos, deslocou-se na terça-feira ao hospital onde ficou internado e realizou um exame geral, após ter sentido uma ligeira tosse e dores no peito.