Dois prédios desabaram no Rio de Janeiro. Dois mortos retirados dos escombros

Dois prédios de habitação desabaram na manhã desta sexta-feira, em Muzema, na zona Oeste do Rio de Janeiro, no Brasil. Logo após o incidente, ouviu-se um grande estrondo e uma pessoa foi resgatada com vida pela vizinhança.

Há relato de 15 pessoas desaparecidas nos escombros, que são procuradas pelos bombeiros, que chegaram ao local pelas 7h20 (hora local — 11h20 em Portugal Continental) depois de o alerta ter sido dado às 6h48.

Segundo as mais recentes actualizações dos bombeiros à Globo, há dois mortos e pelo menos quatro pessoas foram retiradas com vida.

O Centro de Operações dos Bombeiros do Rio de Janeiro informou a população que a Estrada de Jacarepaguá, que liga a localidade de Rio das Pedras ao Itanhangá​, encontra-se encerrada na região de Muzema. Levantam-se suspeitas de que outros prédios por perto também podem desabar.

A autarquia do Rio de Janeiro, diz a Globo, sabe que os prédios, com cerca de quatro andares cada, foram construídos ilegalmente. Moradores dizem à mesma estação de televisão que um dos prédios foram inaugurados há seis meses.

8h11 - ATUALIZAÇÃO | ITANHANGÁ: Equipes dos Bombeiros, Guarda Municipal e Políci Militar atuam no local. Defesa Civil, Light e Cedae foram acionados. #ZonaOeste pic.twitter.com/6Sx7v1sAHs — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) 12 de abril de 2019

O Rio de Janeiro encontra-se em estado de calamidade pública por causa das chuvas mais fortes na região dos últimos 22 anos. O mau tempo causou dez mortos nos últimos dias.