Metro condicionado na linha de Matosinhos este fim-de-semana

O metro do Porto vai interromper a circulação entre sábado e domingo, dias 13 e 14 de Abril, em parte da linha Azul, em Matosinhos. A paragem ocorre devido a obras de manutenção.

A interrupção será feita em duas zonas. Entre as 20h de sábado e as 16h de domingo, “não haverá qualquer serviço” entre as estações da Senhora da Hora e Senhor de Matosinhos; depois, entre as 16h de domingo e a uma da madrugada de segunda, a interrupção é feita entre as estações de Brito Capelo e do Senhor de Matosinhos.

Nestes troços, durante os dois dias, haverá “autocarros alternativos”, devidamente identificados, para garantir a mobilidade de quem faz este percurso, informa em comunicado a Metro do Porto. Os clientes com título Andante têm apenas de o validar nas estações de metro e utilizar um dos autocarros, com frequência de 15 minutos, que irão parar junto à linha Azul.

As obras, acrescenta a Metro do Porto, consistem numa “intervenção de manutenção na via e na catenária em Matosinhos”.