Juros por cobrança da taxa de Protecção Civil vão custar a Lisboa cerca de três milhões de euros

Pela primeira vez desde 2014, houve uma inversão da trajectória dos proveitos operacionais: a câmara de Lisboa fechou o ano de 2018 com as receitas a atingirem os 697,7 milhões de euros, uma diminuição de 20,4 milhões face ao ano anterior. Apesar desta descida, é o segundo ano consecutivo que a autarquia obteve um valor de receitas correntes superior ao da dívida. Já o investimento promovido pela autarquia atingiu, em 2018, os 134 milhões de euros, menos 22 milhões do que no ano anterior.

Para esta redução nas receitas da autarquia contribuiu o fim da cobrança da taxa de Protecção que o Tribunal Constitucional considerou ilegal. É uma perda de 20,1 milhões. “Não fosse a taxa de protecção civil tínhamos estado em linha” com 2017, notou o vereador das Finanças, João Paulo Saraiva, na apresentação do Relatório e Contas da autarquia de 2018, que decorreu nos Paços do Concelho.

Respondendo a questões dos jornalistas, o vereador das Finanças anunciou que a autarquia irá devolver cerca de três milhões de euros de juros indemnizatórios pela cobrança indevida desta taxa, declarada inconstitucional em 2017.

Já este ano, em Fevereiro, foi publicada uma lei — "uma lei um bocado estranha, porque é uma lei retroactiva”, notou João Paulo Saraiva — que clarificou que, além dos 58 milhões de euros relativos à taxa, que tinham sido já devolvidos, os munícipes tinham agora direito a ser ressarcidos com juros. "Na altura a lei não permitia pagar juros, fizeram uma lei de propósito para nós devolvermos os juros”, notou o responsável pela pasta das Finanças.

Esse montante deverá ser devolvido aos munícipes através de um método “muito parecido com o formato que foi utilizado na devolução da taxa propriamente dita”, disse o autarca.