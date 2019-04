Sete ideias para sair esta semana

VILA FRANCA DE XIRA

Caricaturas com liberdade

De 13 de Abril a 21 de Julho

Celeiro da Patriarcal

Com um percurso de duas décadas dedicadas ao desenho humorístico, a Cartoon Xira volta ao Celeiro da Patriarcal para mostrar o que de melhor foi feito na área, em Portugal, no ano que passou. A 20.ª edição vem com traços de liberdade, integrando o programa de comemorações do 25 de Abril, e traz caricaturas assinadas por José Bandeira, Carlos Brito, André Carrilho, Cristina Sampaio, António Jorge Gonçalves, António Maia, Rodrigo de Matos, Henrique Monteiro, Cristiano Salgado, Vasco Gargalo e António Antunes (comissário da exposição). A terra anfitriã não é esquecida: a argentina Marlene Pohle apresenta-se Ao Correr da Pena, com uma centena de desenhos inspirados nas tradicionais Festas do Colete Encarnado e noutros momentos e lugares da vida vila-franquense.

Horário: terça a domingo, das 15h às 19h.

Grátis

TORRES NOVAS

Tradições ao prato

De 12 a 21 de Abril

A celebração do legado culinário de Torres Novas também tem lugar à mesa nesta semana. Dez dias, 35 restaurantes associados e 29 anos de experiência fazem do Festival Gastronómico do Cabrito uma paragem obrigatória no circuito de certames do género. Aqui, a tradição vai ao prato em forma de cabrito assado no forno com batatas e grelos, cabrito na púcara, caldeirada, feijoada, ensopado ou caril, com passagem pela doçaria regional e pelos frutos secos e passados, que valem à cidade torrejana o título de Capital dos Frutos Secos.

Lista de restaurantes disponível aqui.

PELO PAÍS

Pelos monumentos e (outros) sítios

Dia 18 de Abril

A data já não passa despercebida: 18 de Abril é dia de celebrar e valorizar os monumentos e sítios históricos e, simultaneamente, alertar para a necessidade da sua conservação e protecção. A iniciativa, promovida pela Direcção-Geral do Património Cultural em colaboração com o ICOMOS Portugal, põe no mapa centenas de actividades, na maioria gratuitas, este ano enquadradas no tema Património e Paisagem Rural. Porque é necessário “estimular a percepção de territórios em permanente mutação, que acumulam os saberes e as práticas decorrentes de uma vivência continuada” e ter “consciência da fragilidade e mutabilidade destes recursos”. Eis algumas dicas: Abrantes convida para uma visita ao castelo e fortins do Tejo; Braga propõe um passeio aos jardins do Palácio dos Biscainhos; Coimbra traça um percurso pelos Lugares da Misericórdia; Guimarães caminha pelo Monte Latito, passando pela Igreja de S. Miguel, Paço dos Duques e Castelo; Lisboa faz a Travessia entre o Rural e a Lisboa Joanina no Aqueduto das Águas Livres; o Porto sugere Caminhar com Eça de Queiroz e Tróia abre as portas das Ruínas Romanas.

Mais sugestões disponíveis aqui.

LISBOA

A Paixão de Romeo

Dias 16 e 17 de Abril

Centro Cultural de Belém

Conhecido tanto pela criatividade como pelo carácter pouco consensual das suas peças, o italiano Romeo Castellucci é o responsável pela encenação da oratória de Bach Paixão Segundo São Mateus, interpretada pelo Coro e a Orquestra Gulbenkian. Nesta versão, conforme a nota de imprensa, “cada um pode decidir entregar-se à escuta, não olhar directamente, deixar-se perder ou, talvez ainda, predispor-se a sentir o sofrimento humano”. A soprano Ana Quintans, a meio-soprano Marianne Beate Kielland, os tenores Benedikt Kristjánsson e Marco Alves dos Santos, o baixo André Baleiro e o baixo-barítono Edwin Crossley-Mercer compõem o elenco vocal. A interpretação musical conta também com Matthias Spaeter no alaúde e Marcelo Giannini no órgão. Na batuta está Michel Corboz.

Horário: terça e quarta, às 20h.

Bilhetes de 7,50€ a 38€

SILVES

Sabores da Páscoa

De 19 a 21 de Abril

Largo da Igreja de São Marcos da Serra

Tem lugar assegurado nas tradições e memórias pascais, a par das celebrações religiosas, do coelhinho, do ovo de chocolate e das amêndoas. Carrega a simbologia de presente de padrinhos a afilhados. Considerado por muitos o doce mais tradicional da Páscoa, o folar é também dono e senhor de uma feira que conta já com 21 edições ao serviço do saber e dos sabores da comunidade local. Na montra da Feira do Folar, além do pão doce, perfumado com canela e erva-doce e decorado com ovos inteiros, estão expostas outras iguarias serranas – como o mel, a doçaria, os licores ou o medronho –, animação musical, workshops e artesanato. A organização é da Câmara Municipal de Silves.

Horário: sexta, das 11h às 21h; sábado e domingo, das 11h às 20h.

Grátis

LISBOA

Lítio na BoCA

Dias 17 e 18 de Abril

Teatro Nacional D. Maria II

Criada e escrita por Pedro Barateiro (n.1979, Almada), que também assina vídeo e esculturas, A Viagem Invertida é uma performance-instalação, ou perfinst, baseada numa investigação sobre as minas de lítio em Portugal e tendo como ponto de partida a própria substância e as suas utilizações. Na interpretação, além do próprio artista, surgem a cantora Lula Pena e o bailarino Luís Guerra. O espectáculo faz parte do programa da segunda edição da BoCA - Biennial of Contemporary Arts que, até 30 de Abril, leva as artes performativas e visuais a Lisboa, Porto e Braga, com uma premissa-desafio aos artistas: saírem da sua zona de conforto.

Horário: quarta e quinta, às 18h e às 21h.

Bilhetes a 11€

VIANA DO CASTELO

À moda de Viana

De 12 a 14 de Abril

Em forma de pataniscas ou bolinhos, à moda de Viana ou Gil Eannes, cozido, assado, confitado ou frito. Parte do património gastronómico de Viana do Castelo, o bacalhau dá o mote a mais um fim-de-semana dedicado à arte de bem servir e melhor comer. As ementas estão à prova em 32 restaurantes, que aproveitam para dar as boas-vindas aos visitantes com um copo de vinho da região, cortesia da casa. Para acompanhar, a Praça da República abre portas ao Feirão da Patanisca, com especialidades à base de bacalhau, mas também enchidos e a famosa torta de Viana (sábado, entre as 10h e as 17h).

Lista de estabelecimentos aqui.

Extra: Cinema

Lugares Sagrados

Com assinatura da realizadora francesa Amanda Sthers, Lugares Sagrados conta a história de Harry Rosenmerck, um cardiologista de origem judia que um dia toma a decisão drástica de abandonar toda a sua vida nos EUA e viajar até Israel, onde monta um negócio de criação de suínos e conhece Moshe Cattan, um rabino de quem se torna amigo. Nos papéis principais estão os veteranos James Caan e Tom Hollander. Chega às salas portuguesas a 11 de Abril. Mais filmes em Cinecartaz.