Milhares de amêndoas num só Copo D’Uva

Ricotta e pêra, licor de café e leite, chocolate branco e chá matcha, caramelo salgado, rum ou grappa, chocolate e menta, tiramisu, pimentão, gengibre, cereja, morango – esta é apenas uma pequena selecção dos mais de 80 sabores de amêndoas que por estes dias ocupam um trono especial nas lojas Copo D’Uva, proporcionando, com as suas cores vivas e com as suas exóticas combinações de ingredientes, uma carta de contrastes que é tentadora mesmo para o cliente mais indiferente à iguaria-mor da Páscoa.

