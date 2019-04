Reforma aos 69 anos permite adiar défice do sistema

Estudo inovador diagnostica o aparecimento de “défices crónicos” no sistema português de pensões dentro de 10 anos. E avança com soluções, destacando a maior eficácia do aumento da idade da reforma em detrimento de contribuições mais altas ou de pensões mais baixas. A solução tem efeitos negativos na adequação das futuras pensões e obriga a manter os trabalhadores mais velhos no mercado de trabalho.