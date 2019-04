Modelo sueco reduziria despesa em 15%, mas deixa pensionistas mais vulneráveis

A introdução em Portugal de um sistema de pensões semelhante ao que vigora na Suécia permitiria uma “redução significativa” da despesa com pensões, atingindo uma poupança de 15% em 2070. Mas, ao mesmo tempo, levaria a uma redução do valor das pensões na ordem dos 28%, obrigando 66% dos pensionistas a recorrer a apoios financiados pelo Orçamento do Estado. A conclusão é do estudo desenvolvido pela equipa do investigador Amílcar Moreira que decidiu avaliar os efeitos da introdução do modelo sueco já em 2025.

