Cresap quer consequências para quem não nomear dirigentes em 45 dias

A Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública (Cresap) quer que sejam clarificadas as consequências do incumprimento do prazo de 45 dias dado aos membros do Governo para nomearem os dirigentes de topo do Estado, depois de lhes ter enviado a lista com os três finalistas. Esta é uma das mudanças ao Estatuto do Pessoal Dirigente (EPD) que a comissão deixa no relatório de actividades de 2018 enviado ao Parlamento. Porém, do lado do Governo, não há intenção de fazer alterações nesta fase da legislatura, com o Ministério das Finanças a afirmar que este dossier não consta do seu programa.

