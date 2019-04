Augusto Inácio renova com Desportivo das Aves por mais três anos

Augusto Inácio renovou contrato com o Desportivo das Aves até 2022. O anúncio foi oficializado pelo treinador de 64 anos em conjunto com o presidente da SAD do clube, Wei Zhao, antes da conferência de imprensa de antevisão da jornada 29 do campeonato português. Os avistas recebem o Sporting este sábado, às 20h30.

O técnico assumiu o comando da formação de Vila das Aves a meio da presente época. Em Janeiro, Augusto Inácio substituiu José Mota, numa altura em que os actuais detentores da Taça de Portugal se situavam no fundo da tabela classificativa e numa série de seis jogos sem vitórias para todas as competições. Em 11 partidas sob a tutela do treinador lisboeta, a equipa arrecadou cinco triunfos, três empates e outras tantas derrotas, descolando do último lugar. Neste momento, encontram-se no 12.º posto da I Liga.

Mesmo depois de pendurar as chuteiras, Augusto Inácio não conseguiu deixar o mundo dos relvados. Entre cargos de treinador, treinador-adjunto e director desportivo, já leva quase 30 anos de carreira. O currículo conta com passagens por clubes de peso no futebol português, como FC Porto e Sporting, e ainda desafios no Qatar e no Egipto. Foi ainda como treinador principal do Moreirense, em 2017, que conquistou uma Taça da Liga inédita na história do clube. Num dérbi minhoto frente ao Sporting de Braga, os cónegos viriam a vencer pela margem mínima (1-0).

Sobre o jogo com o Sporting, da 29.ª jornada da I Liga, Augusto Inácio garantiu um Desp. Aves de olho na surpresa. “O Sporting está num bom momento, mas nós também estamos (…) podemos complicar a vida aos adversários e roubar pontos”, alertou, planeando: “temos de defender bem e ferir o adversário no contragolpe”.

Apesar da ambição, Inácio reconheceu que “três pontos seria o ideal, mas um não seria mau”, frente ao Sporting de Marcel Keizer, que falou de uma equipa leonina não dependente de Bruno Fernandes.