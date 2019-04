A noite em que João Félix bateu recorde de Eusébio

O Benfica jogou esta quinta-feira a primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa contra o Eintracht Frankfurt. As "águias" venceram a equipa alemã por 4-2, com três golos e uma assistência de João Félix. A estreia do número 79 a marcar numa competição europeia foi também uma noite de recordes.

Com o seu terceiro golo, o avançado benfiquista de 19 anos tornou-se o mais jovem jogador a marcar três golos no mesmo jogo durante uma competição europeia.

João Félix entrou numa lista restrita de jogadores portugueses e tornou-se no quarto jogador lusitano a fazer um hat-trick nas provas da UEFA. Antes dele, apenas Cristiano Ronaldo (contra o Atlético de Madrid, em 2019), André Silva (contra o Áustria Viena) e Eusébio tinham conseguido o mesmo feito.

Desde 1992, que nenhum jogador do Benfica fazia um hat-trick numa competição europeia.