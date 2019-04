Star Wars: J.J. Abrams revela título e trailer do último filme da saga Skywalker

Star Wars: The Rise of Skywalker é o título do nono filme Star Wars, que põe fim às trilogias em torno da família de Anakin, Luke e Leia e que se estreará este ano, em Dezembro. O realizador do derradeiro filme, o Episódio IX, J.J. Abrams, mostrou também esta sexta-feira em Chicago o primeiro trailer.

A revelação foi feita esta sexta-feira na convenção Star Wars Celebration, que decorre em Chicago e que reúne milhares de fãs em torno do franchise fundado em 1977 por George Lucas. Era uma das novidades mais aguardadas pelos espectadores que há décadas acompanham este universo e que terão em Dezembro o desfecho das três trilogias dedicadas à família que viaja por uma galáxia muito, muito distante dos dois lados da Força - luz e negrume, bem e mal. No futuro chegarão outros filmes independentes, e outra trilogia não relacionada com os Skywalker.

Em poucos minutos, o trailer já foi visto quase um milhão de vezes no Twitter. “Já transmitimos tudo o que sabemos. Mil gerações vivem agora em ti”, diz Mark Hamill, aliás Luke Skywalker, em pano de fundo de um trailer com a nova heroína Rey ao centro. “Todas as gerações têm uma lenda”, lê-se no mesmo clip.

Perante a entusiástica plateia em Chicago, o realizador de O Despertar da Força (Episódio VII) que regressou agora para fechar o livro dos Skywalker com este nono capítulo, voltou a essa ideia de geração, central no filme e na promoção do mesmo: “É sobre esta nova geração e o que eles herdaram - a luz e a escuridão - e colocar a questão, perante o maior mal que enfrentam: Estão preparados? Estão prontos?”.

Com grande parte do elenco reunido em Chicago, nomeadamente as estrelas lançadas por esta nova trilogia - Daisy Ridley, John Boyega e o dróide BB-8, entre outros -, Abrams e a presidente da Lucasfilm Kathleen Kennedy explicaram também que Carrie Fisher, que morreu em 2016, voltará a surgir neste filme. Tal como em Os Últimos Jedi (Episódio VIII), serão usadas imagens de acção real sem manipulação digital, gravadas antes da sua morte. O guião foi, em parte, moldado em torno das cenas já filmadas com a actriz.

A estreia mundial do filme está agendada para 20 de Dezembro, o que com as estreias à quinta-feira em Portugal significa que a sua chegada às salas deverá realizar-se no dia 19.