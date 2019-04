Sabrina, a crónica de uma imensa solidão — ou como viver a dor privada na era da internet

Nick Drnaso, 29 anos: a sua novela gráfica transformou-se num fenómeno literário e chegou à shortlist do Booker Prize em 2018. Agora editado em Portugal, Sabrina começa com o desaparecimento de uma mulher para se transformar num relato da devastação da solidão. De como hoje se sofre: sozinho em rede. Uma conversa em Chicago com o autor sobre uma quase autobiografia feita a partir do seu próprio trauma.