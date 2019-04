O Jazz em Agosto viverá em 2019 sob o signo da resistência

Terá, para arranque, as Songs of Resistance de Marc Ribot. Passará pela música dos Heroes Are Gang Leaders, criada sob a influência de Amiri Baraka, pela intensidade e veia reivindicativa dos Burning Ghosts e pelo caldeirão jazz-funk-hip-hop que Ambrose Akinmusire cozinhou para combater em som o racismo institucionalizado no seu país, os Estados Unidos. Terminará com um regresso, o da guitarrista Mary Holvorson, agora a apresentar Code Girl. O mote está perfeitamente definido: o Jazz Em Agosto 2019 viverá “sob o signo da resistência e do grito colectivo clamando por um mundo mais justo”, como lemos no comunicado de apresentação do festival.

